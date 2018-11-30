Злоумышленники не исполнили взятые на себя обязательства по сделке, а денежные средства похитили и распорядились ими по своему усмотрению...

«Следователем следственной части СУ УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве предъявлено обвинение двум фигурантам уголовного дела о мошенничестве под предлогом исполнения договора оказания услуг», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.Установлено, что представители коммерческой компании заключили договор оказания услуг, направленных на получение технических условий, согласование проекта, а также выполнение монтажных работ со сдачей эксплуатирующим организациям. Согласно условиям договора компания-заказчик перечислила денежные средства в размере около 8,5 млн рублей на расчетные счета фирм-исполнителей. Однако представители последних взятые на себя обязательства по сделке не исполнили, а денежные средства похитили и распорядились ими по своему усмотрению.По данному факту и на основании материалов проверки, проведенной сотрудниками ОЭБиПК УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество».В результате следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий были задержаны фактические собственники юридических лиц, не исполнивших обязательства по договору.В отношении одного из них избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, в отношении другого – в виде заключения под стражу. В настоящее время обоим предъявлено обвинение в совершении инкриминируемого противоправного деяния.Расследование уголовного дела продолжается.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-04-53