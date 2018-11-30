На юго-востоке Польши начнут ходить поезда, в которых можно будет исповедаться. Пассажиры составов Малопольской железной дороги смогут поучаствовать в таинстве исповеди с 21 по 24 декабря.

На юго-востоке Польши начнут ходить поезда, в которых можно будет исповедаться. Пассажиры составов Малопольской железной дороги смогут поучаствовать в таинстве исповеди с 21 по 24 декабря, сообщает Gazeta Krakowska.Руководство железнодорожной компании обещают в ближайшее время рассказать, кто может пройти обряд, и в каком порядке он будет проходить.Руководство фирмы выразило надежду, что маршрут с мобильными исповедальнями станет популярным у местных жителей, так как население в регионе Малая Польша довольно религиозно.Согласно статистике, 37 процентов жителей Польши регулярно ходят в церковь и участвуют в религиозных таинствах. При этом верующими себя считают 92 процента поляков.