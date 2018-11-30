В 2019 году в нескольких регионах России пройдет эксперимент, который позволит отработать новую технология борьбы с бедностью.

В 2019 году в нескольких регионах России пройдет эксперимент, который позволит отработать новую технология борьбы с бедностью."Пилотные регионы — Нижний Новгород, Иваново, Приморье, и, если не ошибаюсь, Кабардино-Балкария. В этих регионах мы будем отрабатывать технологию выявления бедных семей", — рассказал ТАСС глава Минтруда Максим Топилин, отметив, что далее этим семьям будет оказываться адресная помощь. С 2021 года такую работу планируется развернуть уже по всей стране.По словам Топилина, 65-70% бедных семей — это семьи с детьми. "Поэтому это такая взаимная задача, чтобы и демографическую ситуацию улучшить, и снизить число бедных", — подчеркнул он.В соответствии с майским указом президента России Владимира Путина снижение бедности в стране является национальной задачей.