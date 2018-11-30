Мужчина незаконно проникал в дачные дома, откуда совершал кражи продуктов питания и бытовых предметов.

Следователями Отделения МВД России по Селивановскому району завершено расследование уголовных дел в отношении 46-летнего местного жителя. Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 158 УК РФ (кража).Установлено, что в период с августа по октябрь обвиняемый незаконно проникал в жилые дома и дачные постройки, откуда похищал продукты питания и бытовые предметы.Фигурант был задержан сотрудниками уголовного розыска в одном из районных поселков и заключен под стражу.В ходе следствия установлена причастность обвиняемого к совершению трех краж.В настоящее время уголовные дела направлены в суд для рассмотрения по существу.