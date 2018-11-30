Ущерб, причиненный лесному фонду, превысил 33 000 рублей.

В середине ноября текущего года при проведении профилактических мероприятий участковыми уполномоченными ОМВД России по Собинскому району был выявлен факт незаконной рубки древесины на участке, принадлежащем одному из районных лесничеств. Сумма ущерба, причиненного лесному фонду, превысила 33 000 рублей.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции была установлена личность и задержан подозреваемый в незаконной рубке деревьев березы. Им оказался 43-летний житель одной из деревень Собинского района. Свою вину подозреваемый признал, пояснив, что срубил деревья для дальнейшего использования в личном хозяйстве.Отделом дознания ОМВД России по Собинскому району в отношении фигуранта было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений).Санкцией данной статьи предусмотрено наказание как в виде крупного штрафа, так и в виде лишения свободы.