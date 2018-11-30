Его установят в сквере около индустриально-гуманитарного колледжа

Его установят в сквере около индустриально-гуманитарного колледжаВ сквере около Суздальского индустриально-гуманитарного колледжа в Суздале пройдет торжественное открытие памятника погибшим в Афганистане и локальных войнах. Мероприятие начнется в 11 утра 5 декабря.Монумент увековечит память о тех, кто отдал жизнь, выполняя воинский долг и оставаясь верными присяге до самого конца.Памятник установили по инициативе Суздальского отделения Общероссийской общественной организации семей погибших защитников Отечества. Его председатель - мать погибшего в 2000-м году в Чечне Анатолия Крюкова - Анна Крюкова.