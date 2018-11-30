30.11.2018

2018-11-30 21:21:04

В Уфе мужчина умышленно заражал женщин ВИЧ-инфекцией

В Уфе местного жителя обвиняют по статье "Заражение ВИЧ-инфекцией двух и более лиц". Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.



Известно, что злоумышленник знакомился с девушками в соцсетях и в и вступал с ними в половую связь, не предупреждая их о болезни. В результате этого три потерпевшие приобрели ВИЧ, передает .