В выходные движение по М-7 будет ограничено. Федеральные дорожники предупреждают, в ночь с 1 на 2 декабря движение по трассе сузят до трех полос.

В выходные движение по М-7 будет ограничено. Федеральные дорожники предупреждают, в ночь с 1 на 2 декабря движение по трассе сузят до трех полос. Ограничение движения будет действовать на участке с 121 по 123 км в пределах города Петушки. С 9 вечера до 6 утра там будут монтировать пролетные строения надземных пешеходных переходов. При этом, дважды за ночь М-7 полностью перекроют. Сначала движение остановят с 23:00 до 23:40, а потом с 4:00 до 4:40.