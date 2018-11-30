Сегодня его последний рабочий день

Сегодня его последний рабочий деньАдминистрацию Владимирской области покидает еще один вице-губернатор. 30 ноября станет последний рабочим днем для руководителя представительства Белого дома при Правительстве РФ Виталия Азарова. Об этом сообщила пресс-секретарь главы региона Ольга Петрова.Виталий Азаров уходит в отставку по своей инициативе.Напомним, в прошлом году депутат сменил на посту руководителя представительства 33-го региона в Москве Сергея Невзорова. До этого он несколько лет проработал в Совете Федерации с экс-губернатором Светланой Орловой.