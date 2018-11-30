Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, превысила 6 тысяч рублей

Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, превысила 6 тысяч рублейВо Владимире двух местных жителей подозревают в серии краж. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Осенью этого года злоумышленники, используя кувалду, ломали кирпичную кладку стен гаражей. После этого они залезали туда и выносили находившееся там имущество. В одном из случаев из гаража 75-летнего владимирца молодые люди похитили алюминиевые канистры и тепловую пушку.Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, превысила 6 тысяч рублей.Расследование уголовных дел продолжается.