Молодые люди похищали имущество, разбивая кувалдой стены кирпичных строений.

Сотрудниками уголовного розыска УМВД России по городу Владимиру задержаны двое местных жителей, 25 и 27 лет, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных ст. 158 УК РФ (кража).Установлено, что осенью текущего года фигуранты, используя кувалду, повреждали кирпичную кладку стен гаражей, проникали в помещения, откуда похищали находившееся там имущество. В одном из случаев из гаража 75-летнего жителя города Владимира подозреваемые похитили алюминиевые канистры и тепловую пушку.В настоящее время собрана доказательственная база причастности фигурантов к совершению пяти аналогичных преступлений. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, превысила шесть тысяч рублей.Расследование уголовных дел продолжается. Полицейскими проводится проверка на причастность задержанных к иным эпизодам имущественных преступлений.