Торговали контрафактом. Прокуратура, полиция и областные чиновники проверили оборот алкогольной продукции в Собинском районе.

Торговали контрафактом. Прокуратура, полиция и областные чиновники проверили оборот алкогольной продукции в Собинском районе. В одном из магазинов Лакинска надзорные органы обнаружили 40 бутылок водки с поддельными акцизными марками. Кроме того, из оборота изъяли 150 коробок винной продукции, на них у предпринимателей не было сопроводительных документов. По материалам прокурорской проверки полиция возбудила уголовное дело.