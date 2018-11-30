Цена завтраков увеличится на треть, а обедов – на 11%

Цена завтраков увеличится на треть, а обедов – на 11%Владимирские комбинаты питания считают, что в школах города необходимо увеличить стоимость завтраков и обедов.Цена завтрака вырастет до 40 рублей, а обеда - до 50 рублей. Однако из-за того, что муниципалитет вот уже 12 лет выполняет обязательства по обеспечению бесплатным питанием всех учащихся начальных классов, повышение стоимости питания потребует и дополнительные расходы из городского бюджета в общей сумме 28 миллионов 446 тысяч рублей.Найти недостающие средства предлагают за счет адресного подхода в организации питания учащихся 1-4 классов. Многие города региона уже ввели этот принцип. Так, например, в Коврове, Гороховецком и Камешковском районах бесплатно кушают только школьники из многодетных, малообеспеченных семей, а также дети с ограниченными возможностями здоровья. Теперь это ожидает и школы Владимира.Окончательное решение по этому вопросу депутаты примут после тщательного рассмотрения.