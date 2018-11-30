В конкурсе участвовали молодые госслужащие, обладающие знаниями и творческим потенциалом

В конкурсе участвовали молодые госслужащие, обладающие знаниями и творческим потенциаломВо Владимире назвали победителя конкурса «Лучший государственный гражданский служащий Владимирской области». Им стал юрист государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Александр Куликов. Его проект был посвящен охране объектов культурного наследия.В этом необычном конкурсе участвуют молодые чиновники, обладающие знаниями и творческим потенциалом. Они генерируют новые идеи и претворяют их в жизнь.Госслужащие прошли тестирование и показали свои знания в области основ законодательства РФ, истории и географии Владимирской области и русского языка. А потом выступили с личной презентацией.Второе место досталось специалисту-эксперту департамента финансов, бюджетной и налоговой политики Екатерине Беловой. Она показала проект по разработке программы обучения в сфере учётной политики. А третье место занял консультант департамента культуры Анна Кузнецова с работой о модернизации муниципальных учреждений культуры.Специальный приз от Владимирского филиала РАНХиГС «За классический проект» вручили заместителю председателя комитета проектной деятельности областной администрации Милане Сивяковой. Она представила проект об общественном питании для школьников.