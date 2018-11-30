Мужчина украл куртку, а женщина – дезодоранты и кофе

Мужчина украл куртку, а женщина – дезодоранты и кофеВ середине ноября в дежурную часть полиции в Муроме поступило сообщение от 44-летней собственницы одного из магазинов одежды. Женщина пожаловалась, что с манекена кто-то украл мужскую куртку за 2600 рублей.Правоохранители установили личность и задержали подозреваемого. Им оказался 37-летний безработный местный житель. Мужчина во всем признался. Куртку вернули в магазин.Похожее преступление произошло и в Покрове. Прибывшие на место полицейские опросили сотрудников магазина и возможных очевидцев кражи, а также просмотрели записи с камер видеонаблюдения.В итоге воришкой оказалась 39-летняя безработная жительница соседнего региона. Убедившись, что никто не заметит, женщина украла с полки кофе и дезодоранты. Сложив все в пакет, она быстро вышла из магазина. Сумма ущерба превысила 2700 рублей.В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела.