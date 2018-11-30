Дорожники будут монтировать пролетные строения надземных пешеходных переходов

Дорожники будут монтировать пролетные строения надземных пешеходных переходовВодителям вновь придется постоять на «Пекинке». Во Владимирской области в ночь с 1 на 2 декабря дважды полностью перекроют федеральную трассу М-7.Дорожники будут монтировать пролетные строения надземных пешеходных переходов на 121 и 122 километрах в черте города Петушки. С 9 вечера 1-го декабря до 6 утра 2-го декабря проезжую часть трассы сузят до трех полос.Кроме этого, на 121 километре автодороги в течение 40 минут с 23:00 1-го декабря движение будет полностью перекрыто. А второго декабря с 4:00 до 4:40 полностью закроют движение для всех видов транспорта на 122 километре.