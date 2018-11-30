Сотрудников подозревают в превышении полномочий
Сотрудников подозревают в превышении полномочий
Фрунзенский следственный отдел СледКома возбудил уголовное дело по факту систематических пыток над осужденными во Владимирском централе. Соответствующие документы появились в распоряжении наших коллег из «».
Журналисты сообщают, что дело было возбуждено из-за подозрений о том, что сотрудники превышают свои должностные полномочия с применением насилия или с угрозой его применения.
Следственная группа устанавливает все детали происходящего в исправительном учреждении, допрашивает заключенных.