Сотрудников подозревают в превышении полномочий

Сотрудников подозревают в превышении полномочийФрунзенский следственный отдел СледКома возбудил уголовное дело по факту систематических пыток над осужденными во Владимирском централе. Соответствующие документы появились в распоряжении наших коллег из «».Журналисты сообщают, что дело было возбуждено из-за подозрений о том, что сотрудники превышают свои должностные полномочия с применением насилия или с угрозой его применения.Следственная группа устанавливает все детали происходящего в исправительном учреждении, допрашивает заключенных.