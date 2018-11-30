В ночь на 30 ноября Израиль нанес ракетный удар по пригороду Дамаска, которая была отбита силами ПВО Сирии. Происходящее сняли на видео очевидцы.

В ночь на 30 ноября Израиль нанес ракетный удар по пригороду Дамаска, которая была отбита силами ПВО Сирии. Происходящее сняли на видео очевидцы.Изначально в СМИ появилась информация о том, что средства ПВО Сирии сбили четыре ракеты и военный самолет Израиля. При этом израильские военные ситуацию комментировать отказались. Представитель пресс-службы Армии обороны Израиля объяснил, что разговаривать на такие темы с зарубежными СМИ они не могут, передает "".Позже информацию о сбитом самолете они все же опровергли, передает . Ситуацию прояснил высокопоставленный представитель органов безопасности Сирии. "В ночное время радар может неточно определять твёрдые тела, поэтому возникла неясность, и мы решили, что сбитая рядом с населенным пунктом Канакир к югу от Дамаска цель была израильским военным самолетом", – цитирует военного чиновника.Впрочем, сам факт столкновения военной авиации Израиля и сил ПВО Сирии в небе близ Дамаска сомнений не вызывает. Очевидцы сняли на видео момент запуска зенитной ракеты и перехват воздушной цели, передает телеканал "".Напомним, ранее из-за действий израильской авиации в небе над Сирией осложнились отношения между Россией и Израилем. Тогда самолеты, бомбившие сирийские объекты, заходили на атаку под прикрытием российского самолета-разведчика Ил-20, который в результате был сбит. В ответ на это Москва поставила Дамаску зенитно-ракетные комплексы С-300.