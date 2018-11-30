За
церковным расколом на Украине стоит президент страны Петр Порошенко,
заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Председатель нижней палаты уверен, что вмешательство лидера Незалежной в церковные дела не принесет мира украинскому народу.
За
церковным расколом на Украине стоит президент страны Петр Порошенко,
заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Председатель нижней палаты уверен, что вмешательство лидера Незалежной в церковные дела не принесет мира украинскому народу.
Действия руководства Незалежной
носят политизированный характер и разрушает мир и согласие на Украине,
подчеркнул законодатель. Спикер Госдумы посетовал, что
Константинопольский патриархат поощряет украинского лидера и его
окружение.
"Очевидно,
что за расколом церкви на Украине стоит Петр Порошенко, который таким
образом использует церковь в своих политических интригах", – заявил
председатель нижней палаты. Володин пояснил, что президент Украины
пытается сохранить власть за несколько месяцев до президентских выборов,
где у него нет шансов на победу.
По
словам спикера Госдумы, вмешательство властей соседней страны в
церковные дела ни к чему хорошему не приведет. "Люди, пришедшие к власти
в результате государственного переворота, строят свою политику на
разрушении тех ценностей и устоев, которые на протяжении веков
объединяли народы Украины и России", – уверен Володин.
Говоря о введении военного положения в Незалежной,
спикер напомнил, что оно установлено в 10 юго-восточных областях
страны, где уровень поддержки Порошенко наиболее низкий. По словам
председателя нижней палаты, действия руководства Украина направлены на
устранение оппонентов. В связи с этим Володин напомнил про запрет на
использование русского языка, ограничение въезда для граждан России и
прочие сомнительные меры киевского режима.
Напомним,
ранее Вячеслав Володин обозначил цели провокации Украины в Керченском
проливе, которая произошла в воскресенье, 25 ноября. Вторгшиеся в
российские территориальные воды корабли военно-морских сил Украины были
задержаны пограничниками ФСБ.
Парламентарий
заявил, что таким образом руководство Украины попыталось решить
собственные политические задачи, связанные с переносом президентских
выборов и ограничением избирательных прав граждан. Граждане Незалежной стали заложниками авантюры руководства своей страны, с сожалением отметил спикер.