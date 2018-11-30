За церковным расколом на Украине стоит президент страны Петр Порошенко, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Председатель нижней палаты уверен, что вмешательство лидера Незалежной в церковные дела не принесет мира украинскому народу.

Зацерковным расколом на Украине стоит президент страны Петр Порошенко,заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Председатель нижней палаты уверен, что вмешательство лидера Незалежной в церковные дела не принесет мира украинскому народу.Действия руководства Незалежнойносят политизированный характер и разрушает мир и согласие на Украине,подчеркнул законодатель. Спикер Госдумы посетовал, чтоКонстантинопольский патриархат поощряет украинского лидера и егоокружение."Очевидно,что за расколом церкви на Украине стоит Петр Порошенко, который такимобразом использует церковь в своих политических интригах", – заявилпредседатель нижней палаты. Володин пояснил, что президент Украиныпытается сохранить власть за несколько месяцев до президентских выборов,где у него нет шансов на победу.Пословам спикера Госдумы, вмешательство властей соседней страны вцерковные дела ни к чему хорошему не приведет. "Люди, пришедшие к властив результате государственного переворота, строят свою политику наразрушении тех ценностей и устоев, которые на протяжении вековобъединяли народы Украины и России", – уверен Володин.Говоря о введении военного положения в Незалежной,спикер напомнил, что оно установлено в 10 юго-восточных областяхстраны, где уровень поддержки Порошенко наиболее низкий. По словампредседателя нижней палаты, действия руководства Украина направлены наустранение оппонентов. В связи с этим Володин напомнил про запрет наиспользование русского языка, ограничение въезда для граждан России ипрочие сомнительные меры киевского режима.Напомним,ранее Вячеслав Володин обозначил цели провокации Украины в Керченскомпроливе, которая произошла в воскресенье, 25 ноября. Вторгшиеся вроссийские территориальные воды корабли военно-морских сил Украины былизадержаны пограничниками ФСБ.Парламентарийзаявил, что таким образом руководство Украины попыталось решитьсобственные политические задачи, связанные с переносом президентскихвыборов и ограничением избирательных прав граждан. Граждане Незалежной стали заложниками авантюры руководства своей страны, с сожалением отметил спикер.