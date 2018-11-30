Вошла в золотой резерв России. Ковровская спортсменка Анастасия Авдеева выиграла золотую медаль на всероссийских соревнованиях по плаванию.

Вошла в "золотой резерв" России. Ковровская спортсменка Анастасия Авдеева выиграла золотую медаль на всероссийских соревнованиях по плаванию. Ковровчанка стала лучшей в плавании на спине на дистанции в 200 метров. Серебряную медалистку из Московской области Анастасия Авдеева обошла больше чем на 2 секунды. Соревнования "Резерв России - 2018" проводятся в Саранске во Дворце водных видов спорта с 29 ноября. В них участвуют более 720 пловцов из 65 регионов России. Всего на соревнованиях разыграют 42 комплекта наград.