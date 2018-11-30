Российская модель Оксана Воеводина снималась в реалити-шоу Каникулы в Мексике на MTV – под другим именем. Мисс Москва-2015 буквально на днях стала женой короля Малайзии Махаммада V и тщательно скрывает компрометирующие факты своей биографии.

Российская модель Оксана Воеводина снималась в реалити-шоу "Каникулыв Мексике" на MTV – под другим именем. "Мисс Москва-2015" буквально на дняхстала женой короля Малайзии Махаммада V и тщательно скрывает компрометирующиефакты своей биографии.Детали прежней жизни Оксаны Горбатенко-Воеводиной всплылиблагодаря активности пользователей Сети. В 2013 году девушка, поразительнопохожая на Оксану, участвовала во втором сезоне реалити-шоу "Каникулы вМексике" на MTV. 20-летняя девушка пришла на проект под именем КсенияДягилева, однако ее стали называть Николь, так как на проекте уже была девушкас таким именем – ведущая Ксения Собчак.У Ксении с проекта и у "Мисс Москвы" Оксаны обнаружилосьмножество одинаковых фото. Снимки Дягилевой были также размещены на странице еемамы в "Одноклассниках". С недавнего времени этот аккаунт удален – иОксана, кстати, перед свадьбой удалила страницы в соцсетях. Осталась толькоодна – с самыми приличными фото.О том, что Оксана и Ксюша – один и тот же человек, заявил иучастник проекта Вэл Никольский. Он подтвердил, что, даже по меркамраскрепощенного шоу "Каникулы в Мексике", Оксана повела себя оченьоткровенно. Она в первый же день занялась сексом в бассейне с Елисеем Полищуком,нисколько не смущаясь присутствием других участников.И действительно – черты лица, возраст, рост-вес, образованиеу девушек сходятся. В сети под их именами размещены одни и те же фото. И все жене берется окончательно утверждать, что Оксанаи Ксюша – один человек.Напомним, российская модель Оксана Воеводина недавно вышлазамуж за короля. Шикарную свадьбу для родственников и друзей 25-летней Оксаны49-летний король Малайзии Мухаммад V сыграл в подмосковной Барвихе. Платьеневесты шил сам Валентин Юдашкин. Как сообщается, ради возлюбленного модельприняла ислам и взяла мусульманское имя Рихана.