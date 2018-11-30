Российская модель Оксана Воеводина снималась в реалити-шоу Каникулы
в Мексике на MTV – под другим именем. Мисс Москва-2015 буквально на днях
стала женой короля Малайзии Махаммада V и тщательно скрывает компрометирующие
факты своей биографии.
Российская модель Оксана Воеводина снималась в реалити-шоу "Каникулы
в Мексике" на MTV – под другим именем. "Мисс Москва-2015" буквально на днях
стала женой короля Малайзии Махаммада V и тщательно скрывает компрометирующие
факты своей биографии.
Детали прежней жизни Оксаны Горбатенко-Воеводиной всплыли
благодаря активности пользователей Сети. В 2013 году девушка, поразительно
похожая на Оксану, участвовала во втором сезоне реалити-шоу "Каникулы в
Мексике" на MTV. 20-летняя девушка пришла на проект под именем Ксения
Дягилева, однако ее стали называть Николь, так как на проекте уже была девушка
с таким именем – ведущая Ксения Собчак.
У Ксении с проекта и у "Мисс Москвы" Оксаны обнаружилось
множество одинаковых фото. Снимки Дягилевой были также размещены на странице ее
мамы в "Одноклассниках". С недавнего времени этот аккаунт удален – и
Оксана, кстати, перед свадьбой удалила страницы в соцсетях. Осталась только
одна – с самыми приличными фото.
О том, что Оксана и Ксюша – один и тот же человек, заявил и
участник проекта Вэл Никольский. Он подтвердил, что, даже по меркам
раскрепощенного шоу "Каникулы в Мексике", Оксана повела себя очень
откровенно. Она в первый же день занялась сексом в бассейне с Елисеем Полищуком,
нисколько не смущаясь присутствием других участников.
И действительно – черты лица, возраст, рост-вес, образование
у девушек сходятся. В сети под их именами размещены одни и те же фото. И все же
не берется окончательно утверждать, что Оксана
и Ксюша – один человек.
Напомним, российская модель Оксана Воеводина недавно вышла
замуж за короля. Шикарную свадьбу для родственников и друзей 25-летней Оксаны
49-летний король Малайзии Мухаммад V сыграл в подмосковной Барвихе. Платье
невесты шил сам Валентин Юдашкин. Как сообщается, ради возлюбленного модель
приняла ислам и взяла мусульманское имя Рихана.