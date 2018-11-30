Жюри отметило передовой опыт ВТБ в предоставлении банковских услуг

Жюри отметило передовой опыт ВТБ в предоставлении банковских услугВТБ победил в номинации «Банк года в России» премии «Банк года 2018», организованной журналом TheBanker. Международная коллегия судей издания оценила финансовые показатели ВТБ, в частности, капитал первого уровня, активы и чистую прибыль, а также стратегические инициативы, технологии, продукты и услуги, которые банк внедрил в период с января 2017 г. по июнь 2018 г.Банк ВТБ впервые стал победителем конкурса журнала TheBanker, жюри которого отметило передовой опыт ВТБ в предоставлении банковских услуг в России. Данная премия стала признанием одного из самых уважаемых международных финансовых изданий тех успехов, которые ВТБ продемонстрировал в различных сферах деятельности - технологической, управленческой, а также в области повышении эффективности и акционерной стоимости.Британский журнал TheBanker выпускается с 1926 года и является одним из наиболее авторитетных изданий на финансовом рынке. TheBanker освещает основные международные финансовые и экономические новости, а также представляет анализ глобальных рыночных тенденций.