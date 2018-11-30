Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс, занимаясь спортом,
отгоняет плохие мысли. Переживающая горькую утрату знаменитость пытается жить
дальше.
Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс, занимаясь спортом,
отгоняет плохие мысли. Переживающая горькую утрату знаменитость пытается жить
дальше.
Эвелина опубликовала в личном микроблоге видеозапись, на которой
она запечатлена верхом на эллиптическом тренажере. Звезда бодро разогревает ягодичные мышцы под ритмичную музыку.
"Размялась с утреца. Семика в охапку и полетели. Куда, кто
угадает?" – написала знаменитость под постом. Поклонники, обратив внимание на
геолокацию "Международный аэропорт Шереметьево", предположили, что Бледанс
вместе с сыном отправилась отдыхать на курорт. В комментариях телеведущей пожелали
хорошего полета и приятного отдыха.
Отметим, что Эвелине действительно необходимо сменить
обстановку и сбежать от недобрых взглядов. Недавно артистка пережила большое горе.
После потока грязных слухов актриса обратилась к
заинтересованной общественности. "Мои хорошие,
пожалуйста, не задавайте мне вопросов про беременность. У меня
не получилось иметь девочку. У меня есть два сына – это мое
счастье, моя любовь. Я буду танцевать, петь, потому что моя жизнь
продолжается", – написала она в Instagram.
Напомним, Эвелина Бледанс сделала экстракорпоральное оплодотворение в присутствии съемочной группы скандального ток-шоу Андрея Малахова "Прямой эфир". Мужчину, которого артистка выбрала в качестве донора генетического материала, она предпочла не называть. В программе утверждалось, что процедура прошла успешно.