Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс, занимаясь спортом, отгоняет плохие мысли. Переживающая горькую утрату знаменитость пытается жить дальше.

Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс, занимаясь спортом,отгоняет плохие мысли. Переживающая горькую утрату знаменитость пытается житьдальше.Эвелина опубликовала в личном микроблоге видеозапись, на которойона запечатлена верхом на эллиптическом тренажере. Звезда бодро разогревает ягодичные мышцы под ритмичную музыку."Размялась с утреца. Семика в охапку и полетели. Куда, ктоугадает?" – написала знаменитость под постом. Поклонники, обратив внимание нагеолокацию "Международный аэропорт Шереметьево", предположили, что Бледансвместе с сыном отправилась отдыхать на курорт. В комментариях телеведущей пожелалихорошего полета и приятного отдыха.Отметим, что Эвелине действительно необходимо сменитьобстановку и сбежать от недобрых взглядов. Недавно артистка пережила большое горе.После потока грязных слухов актриса обратилась кзаинтересованной общественности. "Мои хорошие,пожалуйста, не задавайте мне вопросов про беременность. У меняне получилось иметь девочку. У меня есть два сына – это моесчастье, моя любовь. Я буду танцевать, петь, потому что моя жизньпродолжается", – написала она в Instagram.Напомним, Эвелина Бледанс сделала экстракорпоральное оплодотворение в присутствии съемочной группы скандального ток-шоу Андрея Малахова "Прямой эфир". Мужчину, которого артистка выбрала в качестве донора генетического материала, она предпочла не называть. В программе утверждалось, что процедура прошла успешно.