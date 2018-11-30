Военные корабли других государств смогут проходить по Северному морскому пути только с разрешения российского Министерства обороны. Соответствующие поправки в законодательство разрабатывает специальная межведомственная комиссия. Новые правила использования прохода через арктические льды вступят с силу с начала 2019 года.

Военные корабли других государств смогут проходить по Северному морскому пути только с разрешения российского Министерства обороны. Соответствующие поправки в законодательство разрабатывает специальная межведомственная комиссия. Новые правила использования прохода через арктические льды вступят с силу с начала 2019 года, заявил агентству РИА Новости начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.Северный морской путь проходит вдоль арктических границ России через Баренцево, Карское, Восточно-Сибирское, Чукотское моря и море Лаптевых. Длина маршрута – 5,6 тысяч километров. В 2017 году через Северный морской путь перевезли почти 11 миллионов тонн грузов. Правительство России поставило задачу увеличить товарооборот до 80 миллионов тонн к 2025 году.