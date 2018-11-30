За сбитого ребенка получила условный срок. Во Владимире вынесли приговор супруге опального бизнесмена Александра Филиппова, которая совершила наезд на 11-месячного малыша. Напомним, трагедия произошла днем 26 июня в жилом комплексе Ладога.

За сбитого ребенка получила условный срок. Во Владимире вынесли приговор супруге опального бизнесмена Александра Филиппова, которая совершила наезд на 11-месячного малыша. Напомним, трагедия произошла днем 26 июня в жилом комплексе Ладога. Ольга Филиппова ехала по проезжей части в жилой зоне. Проезжая рядом с одним из домов, не убедилась в безопасности маневра и при повороте наехала на ребенка. Он выбрался из коляски, когда мама на минуту зашла в дом. После происшествия женщина не затормозила и продолжила движение. Мальчик от полученных травм скончался. Подсудимая признала вину в полном объеме, принесла соболезнования родителям, возместила имущественный ущерб и моральный вред, оснастила жилую зону видеонаблюдением, поставила сигнальные столбики в местах поворота, оградила детскую площадку от проезжей части. Отец погибшего малыша ходатайствовал о прекращении уголовного дела, но суд отказал. В результате, за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, Ольга Филиппова получила 2 года условно. На полтора года женщину лишили права водить машину.