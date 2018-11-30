Она не заметила годовалого малыша на дороге

Она не заметила годовалого малыша на дорогеВо Владимире огласили приговор женщине, под колесами автомобиля которой погиб годовалый малыш. 40-летняя Ольга Филиппова (жена бизнесмена Александра Филиппова, отбывающего наказание за экономическое преступление) признана виновной в нарушении ПДД, повлекшее по неосторожности чью-то смерть. Суд приговорил ее к двум годам лишения свободы условно.В июне этого года женщина ехала от своего дома на микроавтобусе Chevrolet Express. Двигаясь по коттеджному поселку, она наехала ребенка, оказавшегося на проезжей части. Малыш скончался от полученных травм.Разрешенная скорость на этой улице - 10 километров в час. По мнению экспертов, при такой скорости можно было успеть экстренно затормозить и предотвратить наезд. Но во время аварии Филиппова разговаривала по телефону.До суда обвиняемая выплатила семье, потерявшей ребенка, материальную компенсацию, а также установила дополнительное освещение в коттеджном поселке и оборудовала на повороте «лежачего полицейского».