Мужчина похитил банковскую карту у своей знакомой и обналичил с нее деньги.

Следственным отделом ОМВД России по Кольчугинскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего местного жителя. Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 158 УК РФ (кража).По версии следствия обвиняемый похитил банковскую карту у своей знакомой и обналичил с неё денежные средства в сумме 8500 рублей. Пин-код фигурант знал заранее, так как приятельница ранее доверяла ему совершение покупок при помощи своей карточки.В ходе расследования было установлено, что ранее обвиняемый уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления.В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.Полиция напоминает гражданам о необходимости предпринимать меры по сохранности своих сбережений! Никому не сообщайте пин-код и не храните его рядом со своей банковской картой, а в случае утери банковской карты, незамедлительно свяжитесь с банком, который её выдал, сообщите о происшествии и следуйте инструкциям сотрудника организации!