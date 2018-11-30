Сумма ущерба, причиненного лесному фонду, составила больше 33 тысяч рублей

Сумма ущерба, причиненного лесному фонду, составила больше 33 тысяч рублейПолицейские Собинского района выявили факт незаконной рубки деревьев на участке одного из районных лесничеств. Сумма ущерба, причиненного лесному фонду, составила больше 33 тысяч рублей.Правоохранители установили личность подозреваемого, который срубил березы. Им оказался 43-летний житель одной из местных деревень. Мужчина признал свою вину, пояснив, что древесину собирался использовать в личном хозяйстве.В отношении нарушителя было возбуждено уголовное дело. Ему может грозить наказание, как в виде крупного штрафа, так и в виде лишения свободы.