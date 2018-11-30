Участница проекта Дом-2 Саша Черно дважды была на волосок от смерти. Звезда телешоу считает, что ужасные воспоминания мешают ей жить.

Участница проекта "Дом-2" Саша Черно дважды былана волосок от смерти. Звезда телешоусчитает, что ужасные воспоминания мешают ей жить.Черно и раньше не скрывала, что в свое время была замешана вмошенничестве. А еще когда-то сделал аборт. Теперь она мечтает родить ребенкаот своего любимого мужчины – также участника проекта "Дом-2" ИосифаОганесяна.Саша делилась опасениями, что исполнить мечту ей можетпомешать лишний вес. Но Черно сейчас соблюдает диету и занимается спортом. Ужевидны первые результаты.В своем Instagram Саша решила рассказать о том, как впервые попала на проект. Оказывается,на шоу Черно пришла в качестве зрителя. Проект ей сначала не понравился, нопозже девушка изменила свое мнение и стала его участницей.Пред приходом в "Дом-2", по словам Саши, у нее былочень трудный период в жизни. "Два раза меня чуть было не лишили жизни. Пистолетстоял прямо у моего виска, и меня с моими подругами постоянно преследоваламашина с тонированными стеклами", – откровенничает Черно. Подробностямиучастница проекта пообещала поделиться позже.Большинство комментаторов, как обычно, обрушились на Черно скритикой. Они осуждают девушку за лишний вес и, якобы, ее нежелание худеть.Предсказывают, что Иосиф Оганесян ее оставит и замечают, что партнер уже сейчасзасматривается на более стройных участниц "Дома-2". Но есть средикомментаторов и доброжелатели. Они советуют звезде "Дома-2" незацикливаться на прошлом, пишет