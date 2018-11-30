Участница проекта Дом-2 Саша Черно дважды была
на волосок от смерти. Звезда телешоу
считает, что ужасные воспоминания мешают ей жить.
Участница проекта "Дом-2" Саша Черно дважды была
на волосок от смерти. Звезда телешоу
считает, что ужасные воспоминания мешают ей жить.
Черно и раньше не скрывала, что в свое время была замешана в
мошенничестве. А еще когда-то сделал аборт. Теперь она мечтает родить ребенка
от своего любимого мужчины – также участника проекта "Дом-2" Иосифа
Оганесяна.
Саша делилась опасениями, что исполнить мечту ей может
помешать лишний вес. Но Черно сейчас соблюдает диету и занимается спортом. Уже
видны первые результаты.
В своем Instagram Саша решила рассказать о том, как впервые попала на проект. Оказывается,
на шоу Черно пришла в качестве зрителя. Проект ей сначала не понравился, но
позже девушка изменила свое мнение и стала его участницей.
Пред приходом в "Дом-2", по словам Саши, у нее был
очень трудный период в жизни. "Два раза меня чуть было не лишили жизни. Пистолет
стоял прямо у моего виска, и меня с моими подругами постоянно преследовала
машина с тонированными стеклами", – откровенничает Черно. Подробностями
участница проекта пообещала поделиться позже.
Большинство комментаторов, как обычно, обрушились на Черно с
критикой. Они осуждают девушку за лишний вес и, якобы, ее нежелание худеть.
Предсказывают, что Иосиф Оганесян ее оставит и замечают, что партнер уже сейчас
засматривается на более стройных участниц "Дома-2". Но есть среди
комментаторов и доброжелатели. Они советуют звезде "Дома-2" не
зацикливаться на прошлом, пишет