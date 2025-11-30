Энергетика и ЖКХ стали главными темами обсуждения.

Прямая линия с губернатором прошла 27 ноября на телеканале «Губерния-33». Александр Авдеев на вопросы жителей по самым острым темам жизни региона.Энергетика и ЖКХ стали главными темами обсуждения. Губернатор сообщил, что аварийность в энергетическом секторе снизилась на 20%. В Муроме, где часто отключают отопление, идёт масштабная реконструкция теплосетей.Экологические проблемы также не остались без внимания. В следующем году в Радужном запустят современный завод по переработке шин. Предприятие сможет перерабатывать до 10 тонн покрышек в сутки.Дорожный вопрос показал серьёзные достижения: за четыре года отремонтировано более 1,8 тысяч километров дорог. Построено 25 километров новых дорог к сельским населённым пунктам.Общественный транспорт ждёт обновление. Уже закуплено 300 новых единиц транспорта, до 2030 года планируется приобрести ещё 330 машин.Благоустройство территорий идёт активными темпами. В этом году благоустроят 55 общественных пространств, по программе «Благодвор» обновят 762 территории.Строительство школ остаётся в зоне особого внимания. В Покрове расторгнут договор с нерадивым подрядчиком, строительство новой школы в Суздале близится к завершению.Мусорная реформа движется к цели: к 2027 году планируется сортировать 100% отходов, а захоранивать не более 50%. Сейчас этот показатель не превышает 25%.Губернатор заверил, что ответы получат все задавшие вопросы, даже если они не прозвучали в эфире.