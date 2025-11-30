Собрали лучшие поздравления с первым днём зимы — оригинальные пожелания, тёплые слова для друзей и коллег. Подарите им открытку хорошего настроения.

1 декабря - первый день времени года, когда даже самые серьезные люди, которые готовятся к подведению итогов уходящего 2025-го и уже строят планы на 2026-й, позволяют себе верить в сказку и мечтать о чудесах. Пусть эти веселые картинки и добрые пожелания с первым зимним днем создадут хорошее настроение на всю рабочую неделю и весь декабрь.Позитива в зимний деньС первым днем зимы! Пусть этот сезон будет таким же энергичным, как морозный воздух, а все задачи решаются быстрее, чем тает снег на ладони.Зима пришла — пора чудес! Пусть этот сезон будет таким же ярким, как новогодние огни, а все мечты исполняются быстрее, чем падает снег.Зима — это время, когда природа надевает белое, а мы — тёплое. Не болейте.Пусть этот сезон будет наполнен смехом, радостью и теплыми моментами в компании близких людей. И не забудьте про снежные баталии, когда улицы засыплет снег.Пусть нынешней зимой у вас будет много добрых поводов для встреч с друзьями, задушевных бесед в кругу близких. И не забудьте про горячий чай.Хорошего настроения на всю рабочую неделюПусть эта зима будет такой же веселой, как наши корпоративы!Друзья, зима стучится в двери! Готовьте валенки и шапки — впереди три месяца волшебства, где даже самый серьезный начальник может поверить в Деда Мороза.Теперь оправдано:* носить все свитера сразу;* есть мандарины на завтрак, обед, ужин;* гулять в валенках по офису;* верить в чудеса и(или) творить их.Пусть эта зима будет такой же веселой, как наши зимние приключения!