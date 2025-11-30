В многоэтажном жилом доме, расположенном на улице Грибоедова в Коврове, случился серьёзный пожар.

В многоэтажном жилом доме, расположенном на улице Грибоедова в Коврове, случился серьёзный пожар. Об этом рассказала ГУ МЧС России по Владимирской области.Возгорание началось в одной из квартир. Оперативно прибывшие на место ЧП спасатели надели на находившихся в помещении мужчину, женщину и двух детей специальные устройства для дыхания и вывели жильцов через задымлённый подъезд. Затем погорельцев передали в руки медикам. Маму и ребятишек госпитализировали.В тушении пожара участвовали 17 сотрудников ведомства на шести машинах. В настоящий момент специалисты выясняют точную причину происшествия.