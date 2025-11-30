В деревне Сенинские Дворики на федеральной трассе М-7 «Волга» случился пожар.

В деревне Сенинские Дворики на федеральной трассе М-7 «Волга» случился пожар. Об этом сообщили наши коллеги из региональных СМИ, ссылаясь на пресс-службу ГУ МЧС России по Владимирской области.Инцидент произошёл поздним вечером 28 ноября. Пламя охватило грузовой автомобиль «Газель», а когда огонь дошёл до газовых баллонов, грянул взрыв.На место ЧП оперативно прибыли спасатели и в считанные минуты потушили полыхающее транспортное средство. К счастью, люди во время пожара не пострадали.Специалисты предполагают, что к возгоранию могла привести неисправность топливного отсека машины.