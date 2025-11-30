Жительница областной столицы подала заявление о назначении ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребёнка, однако получила отказ из-за отсутствия регистрации во Владимире.

Жительница областной столицы подала заявление о назначении ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребёнка, однако получила отказ из-за отсутствия регистрации во Владимире. Об этом рассказала региональной прокуратуры.Женщина стала получать пособие позже, когда доказала, что зарегистрирована в городе.Правоохранители провели проверку и выяснили, что на момент подачи заявления гражданка уже имела нужную регистрацию, а социальная служба руководствовалась недостоверными сведениями.«В целях восстановления прав заявительницы прокуратурой города руководителю ОСФР по Владимирской области внесено представление, по результатам рассмотрения которого женщине произведён перерасчёт ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребёнка с момента её первоначального обращения», — говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.Отмечается, что жительница Владимира уже получила свои деньги.