Всего в выставке будет представлено 600 экспонатов.

В Центральном выставочном зале Манежа Петербурга 13 декабря откроется выставка Все Бенуа — Всё Бенуа. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по культуре.Межмузейный проект предлагает уникальную возможность познакомиться с творческой династией Бенуа в энциклопедическом формате. Экспозиция включает более 600 экспонатов, демонстрирующих разнообразие талантов семьи: от живописи и графики до скульптуры, костюмов, документов и личных вещей. Центральное место занимает наследие Александра Бенуа, дополненное работами его родственников и современников.В выставке примут участие более 60 музеев России, включая Эрмитаж, Русский музей и Третьяковскую галерею.