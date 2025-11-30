На пешеходных переходах в центре Владимира вместо стандартных сигналов зазвучат новогодние песни. Музыкальное оформление для светофоров готовит Центр управления городскими дорогами. Как

На пешеходных переходах в центре Владимира вместо стандартных сигналов зазвучат новогодние песни. Музыкальное оформление для светофоров готовит Центр управления городскими дорогами. Как сообщили в ЦУГД, речевые информаторы на ряде перекрестков исполнят «всем известные с детства новогодние песенки». Точные места, где появится праздничное музыкальное сопровождение, пока не раскрываются – дорожники сохраняют интригу. Это не первый музыкальный