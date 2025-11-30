Основная аудитория — женщины 30-54 лет и молодежь до 29 лет.

Успехи службы занятости впечатляют: за 11 месяцев 2025 года 70% женщин, обратившихся в Кадровый центр «Работа России», нашли новую работу.Основная аудитория — женщины 30-54 лет и молодежь до 29 лет. Они чаще всего устраиваются на позиции: специалисты; менеджеры; продавцы-кассиры; бухгалтеры; администраторы.Министр труда Андрей Григорьев индивидуальный подход к каждой соискательнице. Специалисты учитывают образование, квалификацию и место жительства, а при необходимости помогают найти работу с гибким графиком.Дополнительные возможности для женщин включают: бесплатное профессиональное обучение; психологическую поддержку; участие в ярмарках вакансий; мероприятия женского клуба.Поддержка предпринимательства реализуется через выплаты до 150 тысяч рублей на открытие бизнеса. Более 110 женщин уже развивают своё дело в сферах: пошива одежды; кондитерского производства; фотографии; бьюти-услуг; птицеводства; бухгалтерского сопровождения.Кадровый центр работает во всех районах области, помогая не только найти работу, но и построить индивидуальную карьерную траекторию.