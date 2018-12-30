Хоккей на Красной площади. В игре 29 декабря в центре Москвы победила команда, за которую играли президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу - они приняли участие в матче Ночной хоккейной лиги.

Хоккей на Красной площади. В матче Ночной хоккейной лиги в центре Москвы победила команда, за которую играли президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу. Матч закончился со счетом 14:10.Путин играл в традиционной пятерке с министром обороны Сергеем Шойгу и прославленными ветеранами хоккея Алексеем Касатоновым, Павлом Буре, Вячеславом Фетисовым. На Красной площади Владимир Путин появился из салона чёрного микроавтобуса Volkswagen. На его форме номер 11. Настроение у всех было по-настоящему новогоднее. На площадке звучали песни и мелодии, которые знает вся страна. После того, как предновогодний матч был завершен, хоккеисты уверены, в Новом году будут новые достижения на льду.Владимир Путин рассказал, что предложил поучаствовать в игре президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Но после переговоров с Путиным в Москве белорусский президент улетел в Минск. Он пояснил, что у него дома много вопросов и текущих дел, которые он должен сделать до наступления Нового 2019 года, сообщает ТАСС. Правда, до этого он вручил Путину четыре мешка картошки.Ночная хоккейная лига была создана в 2011 году по инициативе Путина и при поддержке ветеранов отечественного хоккея. Основная ее задача — привлечение взрослых россиян к спорту, популяризация в стране хоккея с шайбой и создание объединяющего все российские регионы хоккейного любительского сообщества.