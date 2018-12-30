В Континентальной хоккейной лиге стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата. В Казани местный Ак Барс принимал нижнекамский Нефтехимик и одержал победу со счетом 1:0.

В Континентальной хоккейной лиге стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата. В Казани местный "Ак Барс" принимал нижнекамский "Нефтехимик" и одержал победу со счетом 1:0.Единственную шайбу забросил Алексей Потапов на 46-й минуте. Отметим, что символическое вбрасывание перед началом встречи провела олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова."Ак Барс" прервал трехматчевую серию поражений и сейчас с 66 очками занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. "Нефтехимик" потерпел седьмое поражение подряд и с 36 баллами идет 11-м.В другом матче игрового дня челябинский "Трактор" на своем льду уступил китайскому "Куньлуню" — 0:2.