Представители британского Министерства иностранных дел представили к рыцарству 75-летнего актера Майкла Пейлина, наиболее известного своим участием в комедийной труппе Летающий цирк Монти Пайтона, сообщается на сайте ведомства.

Представители британского Министерства иностранных дел представили к рыцарству 75-летнего актера Майкла Пейлина, наиболее известного своим участием в комедийной труппе "Летающий цирк Монти Пайтона", сообщается на сайте ведомства.Столь высокой чести Пейлин удостоился за "службу в области путешествий, культуры и географии". Все дело в том, что с 2009-го по 2012-й годы актер был президентом Королевского географического общества Великобритании.Артист прослыл заядлым путешественником, у него даже есть собственный сайт, посвященный поездкам по дальним странам.Одна из последних работ Пейлина — картина его коллеги по "Монти Пайтону" Терри Гиллиама "Человек, который убил Дон Кихота".