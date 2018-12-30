25-летняя американская певица Ариана Гранде отменила выступление в Лас-Вегасе из-за проблем со здоровьем. Журналисты считают, что девушка страдает депрессией от недавней смерти своего экс-бойфренда Марка Миллера и расставании со звездой Saturday Night Live‘s Питом Дэвидсоном.

25-летняя американская певица Ариана Гранде отменила выступление в Лас-Вегасе из-за проблем со здоровьем. Журналисты считают, что девушка страдает депрессией от недавней смерти своего экс-бойфренда Марка Миллера и расставании со звездой Saturday Night Live‘s Питом Дэвидсоном, сообщает Rolling Stones.Авторы популярного издания отмечают, что концерт Арианы Гранде в отеле Cosmopolitan должен был стать первым после смерти ее бывшего возлюбленного, рэпера Мака Миллера, которого не стало 7 сентября.Певица написала в своем "Инстаграме", что ей невероятно жаль отменять шоу."Вегас, я пытаюсь решить свои проблемы со здоровьем, поэтому, к сожалению, не смогу быть с вами в эти выходные", — отметила звезда.На какое число перенесен концерт Гранде, не сообщается. По другим данным, певица страдает от бронхита.