В Ростуризме сообщили, что компания не может выполнять свои обязательства по всем договорам.

Туроператор "Атурис-тур" в канун праздников объявил о прекращении работы. В Ростуризме сообщили, что компания не может выполнять свои обязательства по всем договорам.В своем заявлении турфирма принесла извинения клиентам и подчеркнула, что ответственность за неисполнение договоров застрахована на сумму 10 миллионов рублей в страховой организации "Якорь". Размер фонда персональной ответственности "Атурис-тур" составляет около 115 тысяч рублей, сообщает телеканал "Россия 24".Туроператор работал на рынке 12 лет, специализировался, в основном, на экскурсионных поездках в Европу, в том числе на Новый год и Рождество.