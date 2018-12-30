Музыкальный
продюсер показала своим поклонникам, как она готовится к новогоднему празднику.
Фотографию украшенной елки Яна Рудковская разместила на своей
странице в Instagram.
Музыкальный
продюсер показала своим поклонникам, как она готовится к новогоднему празднику.
Фотографию украшенной елки Яна Рудковская разместила на своей
странице в Instagram.
На снимке звезда
позирует в пижаме от бренда Louis Vuitton. Сзади нее стоит пышная ель,
украшенная шарами и игрушками. "Елочка, зажгись! P.S. У нас две елки наряжены дома, одна вот такая. А вторая – Сашина", -
написала .
Но не всем
подписчикам передалось ее праздничное и светлое настроение. Некоторые обвинили
продюсера в том, что она не может жить без товаров класса "люкс": "У вас, наверное,
туалетная бумага LV, перебор
полный", "Будьте скромнее!", "Все нахвастаться не может! Все самое крутое,
брендовое, лучшее – у тебя, Яна! Угомонись уже!".
Другие настаивают на том,
что продюсер перестаралась с украшениями для праздничного дерева: "Зачем столько шаров? Идиотизм", "Какая-то
елка странная", "С игрушками перебор, конечно", "Уже опустила уши ваша елка", "А
не многовато шаров? И елки-то не видно", "Елка аж согнулась".
Но поклонники поспешили выступить в защиту звезды. Они считают, что все недоброжелатели завидуют продюсеру. Сама женщина остается равнодушна ко всем недовольным комментариям, ведь
у нее в жизни и так полно забот. Недавно зрители восхищались ледовом шоу ее супруга
Евгения Плющенко "Лебединое озеро". Одну из главных ролей в постановке исполнил их 5-летний сын Саша,
который в своем возрасте умеет отлично кататься на коньках.