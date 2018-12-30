Михаил Боярский
признался, что был влюблен в польскую актриса после выхода картины Эльдара
Рязанова Ирония судьбы, или С легким паром!. Однако Барбара Брыльская отвергла его ухаживания.
Михаил Боярский
признался, что был влюблен в польскую актриса после выхода картины Эльдара
Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!". Однако Барбара Брыльская отвергла его ухаживания.
Актеры приняли
участие в съемках программы "Сегодня вечером" на Первом канале. Вместе с
ведущими и другими участниками они обсудили, как будут отмечать
предстоящий праздник. Боярский сообщил, что отметит Новый год в кругу семьи, а Барбара рассказала, что проведет праздник в "белом зале", чем привела
присутствующих в недоумение. Позднее звезда пояснила, что это словосочетание означает спальную комнату.
Разговор зашел и
о главных новогодних картинах. Михаил признался, что испытывал сильные чувства к звезде ленты "Ирония судьбы, или С легким паром!". "Фильм не
произвел на меня впечатления. Я что, мужиков в бане не видел?! А вот Барбара – совсем другое дело. Таких женщин не каждый день встретишь. Но я
был так красиво отшит ею. Только благородная женщина может так изысканно
укусить, унизить, в то же время давая шанс на встречу в будущем", – вспоминает
Боярский.
Кинооператор
Вадим Алисов добавил, что вся съемочная группа была очарована
польской актрисой. Все смотрели на нее в первую очередь как на красивую женщину.
"Как-то она переодевалась, а рядом проходил осветитель, который решил заглянуть
к ней. Брыльска повернулась и сказала ему: Закрой дверь, а то перестанешь
смотреть на жену", – передает его слова "".