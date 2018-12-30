Михаил Боярский признался, что был влюблен в польскую актриса после выхода картины Эльдара Рязанова Ирония судьбы, или С легким паром!. Однако Барбара Брыльская отвергла его ухаживания.

Михаил Боярскийпризнался, что был влюблен в польскую актриса после выхода картины ЭльдараРязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!". Однако Барбара Брыльская отвергла его ухаживания.Актеры принялиучастие в съемках программы "Сегодня вечером" на Первом канале. Вместе сведущими и другими участниками они обсудили, как будут отмечатьпредстоящий праздник. Боярский сообщил, что отметит Новый год в кругу семьи, а Барбара рассказала, что проведет праздник в "белом зале", чем привелаприсутствующих в недоумение. Позднее звезда пояснила, что это словосочетание означает спальную комнату.Разговор зашел ио главных новогодних картинах. Михаил признался, что испытывал сильные чувства к звезде ленты "Ирония судьбы, или С легким паром!". "Фильм непроизвел на меня впечатления. Я что, мужиков в бане не видел?! А вот Барбара – совсем другое дело. Таких женщин не каждый день встретишь. Но ябыл так красиво отшит ею. Только благородная женщина может так изысканноукусить, унизить, в то же время давая шанс на встречу в будущем", – вспоминаетБоярский.КинооператорВадим Алисов добавил, что вся съемочная группа была очарованапольской актрисой. Все смотрели на нее в первую очередь как на красивую женщину."Как-то она переодевалась, а рядом проходил осветитель, который решил заглянутьк ней. Брыльска повернулась и сказала ему: Закрой дверь, а то перестанешьсмотреть на жену", – передает его слова "".