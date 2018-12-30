Большое культурное событие года - открытие в Москве в День города концертного зала Зарядье. Потрясающая площадка, новейшие инженерные решения, великолепная акустика.

Большое культурное событие года — открытие в Москве в День города концертного зала "Зарядье". Потрясающая площадка, новейшие инженерные решения, великолепная акустика. Сам зал — словно музыкальный инструмент, который требует настройки и звучит. Не в каждой европейской столице есть нечто подобное. А открытие зала такого класса стало бы событием в любой стране мира.Конечно же, чемпионат мира по футболу — ярчайшее событие уходящего года. Накричались, наболелись вдоволь, заново открыли для себя нашу сборную, а мир для себя — Россию.На ледяной горке в Москве — тот самый бразильский болельщик. Те же шальные, веселые глаза, та же футболка бразильской сборной, только температура на улице почти на 40 градусов ниже."Я считаю Россию потрясающей страной с потрясающими людьми! – говорит Томер Савойя. — Много людей говорили мне: ты любишь Россию, потому что ты приехал летом, вот если ты приедешь зимой, тебе это не понравится. Но мне нравится здесь еще больше".Никольская улица — самая популярная среди футбольных болельщиков в мире — шесть месяцев назад. Болельщики, приехавшие из Аргентины, — в национальных майках. Они приехали с барабанами, трубами, музыкальными тарелками.Песни на португальском в вагонах ресторанах. Кричалка уругвайцев в аэропорту в очередях на посадку. Неуступающие россияне на борту самого самолета. Это был месяц бесконечного праздника футбола. При чем даже для тех, кто еще недавно не понимал, что это за белые линии на газоне и в чем вообще смысл беготни 22-х мужчин по траве. Количество поисковых запросов "правила футбола" в июне-июле, по данным "Яндекса", выросло в три с лишним раза. Вместо одного миллиона иностранцев, которых ждали на чемпионат, приехали три с половиной, которые каждый день открывали для себя новую Россию."Сказка. Невероятная страна. Весь негатив Запада, направленный против России, беспочвенный. Все, что они говорят, — выдумка. Россия заслуживает того, чтобы чемпионат мира проходит именно здесь", — говорили иностранные болельщики.В том или ином виде слова о новой для себя России повторял нам в интервью без преувеличения каждый иностранец, если речь заходила об этом. Люди, причастные к организации чемпионата, на полном серьезе чувствовали себя везунчиками. Душевность волонтеров, работников кафе, ресторанов, аэропортов поездов вместе с идеальной организацией создавали невероятную атмосферу.И иностранцы отвечали тем же. Одни учили русские народные песни. Другие записывали обращение. Болельщики из островного государства Исландия, которые, казалось, приехали в Россию всем островом, потому что от их клича викингов в центре Москвы дух захватывало, записали видео на фоне вулкана, где спели нашу "Калинку".Люди порой на полном серьезе понимали друг друга без слов. Вот журналистка из Самары помогает южноамериканцам, которые прямо на пляже разбили палатку.На трибунах целовались не только в щеки. Матч Колумбия — Польша. Врач-педиатр из Томска делает предложение колумбийке Карен.Картонный мексиканец Хавьер, чью бумажную фигуру, перемотанную скотчем, друзья привезли в Россию за 10 тысяч километров, потому что Хавьера настоящего на чемпионат не пустила жена, до родной команды все-таки добрался.Мексиканцы пели в аэропорту, по дороге из аэропорта, по пути в рестораны, в самих ресторанах. Их команда совершила невозможное — обыграла Германию и вышла в одну восьмую финала. Помогла им это сделать сборная Южной Кореи, которая выбила с мундиаля прошлых чемпионов — сборную Германии. За это мексиканские болельщики на радостях добрались до посольства Южной Кореи в Москве и напоили посла текилой.Если бы российские болельщики могли добраться до своей команды, такое бы происходило, вероятно, каждый день. Сборная России – пожалуй, главное открытие этого чемпионата. До начала турнира — целая череда матчей без побед. Проигрыш Франции, Бразилии, Австрии. Даже с Турцией, которая не могла попасть на этот чемпионат, — только ничья. Черчесов говорил: все хорошо. Но ему никто не верил. И вот первый матч чемпионата — со сборной Саудовской Аравии.Владимиру Путину то и дело приходилось разводить руками. После гола Дзюбы тренер Черчесов отдает ему честь. В следующем матче — со сборной Египта — Дзюба забивает снова, вытягивается по стойке смирно и в ответ отдает честь Черчесову. Жест стал народным моментально. Вторая победа. Над Египтом. 3:1.Несмотря на проигрыш Уругваю, российская сборная выходит из группы впервые за полвека. Следующий матч. Испания. Пропустив обидный гол от ноги своего же защитника Игнашевича, российская команда проигрывала почти до самого конца. За пять минут до финального свистка — пенальти. Все оставшееся время против техничных испанцев российская команда стояла насмерть. Пенальти. Первый удар отбивает Игорь Акинфеев. И через несколько минут — еще раз. Фантастический сейф Игоря Акинфеева. Мы победили: 4:3.На дачах — по радиоприемникам. Балерины Мариинского театра прильнули к экранам. Во время следующего матча люди организовывали фанзоны прямо у себя во дворах. Одни растянули пододеяльник в палисаднике — немного мятый, но изображение не портит. Другие болели в чумах в Нарьян-Маре. Основное время — ничья. Дополнительное. За пять минут до финального свистка Россия все еще проигрывает — 2:1. Штрафной. Подает Алан Дзагоев.Секунды до пенальти. Артем Дзюба выходит в центр и настраивает ребят. Не хватило совсем чуть-чуть, но болельщики все равно стоя провожали своих героев.На набережной Сочи болельщики после игры собрались вместе и поют гимн во славу нашей команде, которая показала совершенно новый футбол. Такого не было еще никогда. Мы гордимся нашей сборной!Финальный всплеск эмоций — последний матч чемпионата. Франция — Хорватия. Президент Макрон то и дело встает с кресла. Французы вырываются вперед. Они снова забивают, и фанатская зона буквально взрывается. Счет — 3:1 французские болельщики уже празднуют свою победу.Французы под проливным дождем бросаются с кубком на газон. Тренерский штаб танцует. Вымокший до нитки Макрон долго смотрит в глаза самого молодого футболиста Мбаппе. Даже во время скучной пресс-конференции, которая положена по протоколу после матча. они врываются в зал и поливают всех шампанским под песню про любимого тренера.Глядя на эти кадры, не верится, что с того момента прошло почти полгода. Среди болельщиков, которые до сих пор здесь, — мексиканец Карлос Рока. Вместе с российским партнером он открыл бар на Урале.Радуан Аассауи из Мексики, пока был на чемпионате, успел подать документы в Балтийский федеральный университет в Калининграде.Болельщики, приезжавшие в Россию на чемпионат мира, по паспорту болельщика могли прибывать вплоть до конца 2018-го. Искандер, прилетавший летом болеть за Египет, посчитал, что ему этого мало, и получил визу до середины января, чтобы встретить Новый год в России.Чемпионат по футболу в России надолго запомнят во всем мире. Как признался президент Международной федерации футбола ФИФА Джанни Инфантино, мундиаль в России был лучшим за всю историю.