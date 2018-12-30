Число жертв массовой аварии на федеральной трассе Тюмень - Ханты-Мансийск выросло до 6 человек. Еще не менее 10 человек пострадали.

Число жертв массовой аварии на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск выросло до 6 человек. Еще не менее 10 человек пострадали."Водитель автомобиля "МАЗ" двигался из Нефтеюганска в сторону Ханты-Мансийска, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автобусом", — сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД.Кроме того, участниками ДТП стали два бензовоза, "Газель" и легковой автомобиль "Нива". Автобус перевозил вахтовиков. В полиции затруднились ответить, все ли погибшие являлись пассажирами автобуса. "Там очень сильные повреждения, кто и где находился — пока устанавливается", — отметил собеседник агентства.Расследование ЧП взяла под личный контроль губернатор Югры Наталья Комарова.