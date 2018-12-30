В американском городе Инглвуде (штат Калифорния) в ночь на 30 декабря состоялся турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) под номером 232. В главном бою за титул в полутяжелой весовой категории (до 93 кг) встретились американец Джон Джонс и швед Александр Густафссон.

В американском городе Инглвуде (штат Калифорния) в ночь на 30 декабря состоялся турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) под номером 232. В главном бою за титул в полутяжелой весовой категории (до 93 кг) встретились американец Джон Джонс и швед Александр Густафссон.5-раундовый поединок завершился победой Джонса в третьем раунде техническим нокаутом. Судья остановил бой после серии ударов Джонса в партере.Ранее данный титул принадлежал Даниэлю Кормье, но в он от него отказался. Отметим, что бой был перенесен из Лас-Вегаса из-за положительного результата допинг-теста Джонса.