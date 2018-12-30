Полицейский Дед Мороз провел мини-викторину на тему безопасного поведения на дороге, а также во дворе, на улице и призвал быть внимательными на проезжей части...

Сотрудники УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве приехали в гости к детишкам, чтобы поздравить от лица столичной Госавтоинспекции с наступающим Новым годом и подарить настроение праздника.Малыши радушно встретили дорогих гостей и подготовили для них небольшое выступление. Поблагодарив за приятный сюрприз, сотрудники Госавтоинспекции побеседовали с детьми, в том числе напомнив о необходимости и важности соблюдения Правил дорожного движения.Полицейский Дед Мороз провел мини-викторину на тему безопасного поведения на дороге, а также во дворе, на улице и призвал быть внимательными при пересечении проезжей части.В завершение дружеской встречи сотрудники ГИБДД вручили юным участникам дорожного движения сладкие подарки и пожелали добра, радости и счастливых дорог в наступающем Новом году.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81