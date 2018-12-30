В Новой Москве преступники в масках перегородили проезд автомобилю и, угрожая автоматом, забрали у мужчины сумку, в которой находилось 1,24 миллиона рублей. Ведется розыск преступников.

В Новой Москве преступники отобрали у водителя более миллиона рублей.Как сообщили РИА Новости в столичном главке МВД, инцидент произошел в поселке Коммунарка. Автомобиль Jeep Grand Cherokee перегородил проезд автомобилю Toyota, в котором находился мужчина (1966 года рождения).Из машины вышли трое неизвестных в масках. Угрожая предметами, похожими на пистолет и автомат, они забрали у мужчины сумку, в которой находилось 1,24 миллиона рублей.В настоящее время ведется розыск подозреваемых. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".